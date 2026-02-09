ABD’nin Küba’ya yönelik petrol yaptırımları İsrail'in Gazze'ye yaptıklarını andırdı. Ülkede adeta kriz var, tesisler kepenk indirirken, oteller kapatılmaya başladı, kamu kurumlarında çalışma saatleri ve eğitim düzeni yeniden planlandı.

İsrail’in yıllardır Gazze’ye uyguladığı gıda ve akaryakıt ambargosunun bir benzerini ABD, Küba’ya uygulamaya başladı. Başkan Donald Trump’ın 30 Ocak’ta Küba’ya petrol satan ülkelere yaptırımlar uygulayacağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.

Birçok tesis akaryakıt yokluğundan kepenk indirirken, bazı otellerin kapatılmaya başladığı açıklandı. Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, birçok devlet dairesinin çalışma sürelerinin yeniden düzenleneceğini, devlet kontrolündeki etkinliklerin de ileri ve belirsiz bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

İş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçileceğini de ifade eden Olivia, okullardaki ders saatleri dâhil birçok kurum ve kuruluşta düzenleme yapılacağını kaydetti.

