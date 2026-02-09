Altın fiyatlarında son dakika! 9 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.020 TL ve ons fiyatı 5.010 dolardan haftaya başlıyor. Yeni haftanın ilk işlemlerinde pozitif fiyatlar öne çıkarken; Dünya Altın Konseyi, küresel altın fonlarından (ETF) ocak ayında 120 tonluk talep geldiğini ve karşılığının 19 milyar dolar olduğunu, bunun da tüm zamanların aylık rekoruna işaret ettiğini açıkladı. Talebin çoğunun Asya’dan gelmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %1,41 primle 4.964 dolardan kapanış yapan ons atın fiyatı, yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı. TSİ 06:00 itibarıyla ons fiyatı 5.010 dolara yakın seyrederken, spot piyasada işlem gören 9 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.020 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.500 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.235 TL’den gerçekleşiyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Piyasaların yakından takip ettiği ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ilki gerçekleşti. Görüşmelerde her iki tarafın da taleplerini birbirlerine ilettiği ve müzakereleri sürdürme konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi. Net bir sonucun çıkmaması, piyasada temkinli duruşun devamına sebep oluyor.

ABD VERİLERİ

Öte yandan ABD’de iş gücü piyasasından gelen son sinyaller “zayıflığa” işaret ederken, FED’den gelecekte faiz indirimi beklentilerinin de canlı kalmasına destek oluyor. Bu durum, altın fiyatlarının da belli desteklerde tutunmasını beraberinde getiriyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarının, ocak ayının son haftasında gördüğü 5.602 dolar zirvesinin ardından düşüşe geçtiğini ancak 4.500 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başardığını aktaran analistler, “Son durumda fiyatlar 5.000 dolar ile imtihan veriyor. Önümüzdeki günlerde 5.000 doların üzerinde birkaç günlük kapanış, teknik olarak pozitif bir sinyal olabilir. Aşağı yönlü muhtemel bir hareketlilikte ise 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.620 dolar seviyesi önemli bir destek” değerlendirmesinde bulunuyor.

ETF’LERDEN REKOR TALEP

Bu arada Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın fonlarında (ETF) ocak ayında 120 tonluk talep gözlemlendiğini ve bunun yaklaşık 19 milyar dolara karşılık geldiğini açıkladı. Yayımlanan raporda, söz konusu rakamların aylık rekora işaret ettiği belirtilerek; geçen ayki %14'lük fiyat artışının ise sarı metalin piyasa değerini 669 milyar dolar seviyesine çıkardığı ifade edildi.

ASYA VE ABD YARIŞI

WGC’nin raporuna göre Ocak 2026’da Asya'dan gelen talep, 62 ton ile zirvede yer aldı. Bölge, küresel net girişlerin %51'ini oluşturdu. Çin, Asya’daki talebe 6 milyar dolar ile öncülük etti.

Kuzey Amerika piyasalarında işlem gören altın ETF'lerinden ise 7 milyar dolar değerinde 43,4 ton altın talebi geldi. Avrupa'daki talep ise 13 ton ile (yaklaşık 2 milyar dolar) sınırlı kaldı.

ALTINDA BEKLENTİLER

WGC analistleri, “Altın, Kevin Warsh'ın FED Başkanlığına aday olarak açıklanmasının ardından altında ocak sonunda sert geri çekilme yaşadı. Ancak fiyatlar aşırı yükselmişti ve düzeltme ihtimali artmıştı. Altın fiyatlarındaki son yükseliş muhtemelen bir duraklamayı gerektiriyor, ancak 2026'da yatırım talebinin devam edeceğini düşünüyoruz. Düşük faiz oranları, inatçı enflasyon ve hükümet harcamaları, altını daha cazip bir güvenli liman varlığı haline getiriyor. Jeopolitik gelişmeler itici güç olmaya devam edebilir” yorumunda bulunuyor.

