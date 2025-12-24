Fenerbahçe Yönetim Kurulu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınması sonrasında olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ardından bir açıklama yapan Torunoğulları, görevlerine devam edeceklerini ve sarı lacivertli taraftarlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi Kurulu, Başkan Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantıda Fenerbahçe yönetimine dair bir kararın alınmayacağı, sadece bir süreç değerlendirmesi ve gelişmelere karşı nasıl adım atılacağının görüşüleceği öğrenildi.

"SABAH 09.00'DA ÇAĞLAYAN'DA OLACAĞIZ"

Toplantının ardından açıklama yapan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, "Başkanımızın talimatıdır, sakin olalım ve süreci takip edelim. Yönetim olarak toplantı yaptık. Transfer çalışmalarımız ve her şey devam edecek. Görevimizin başındayız. Sabah 09.00'da Çağlayan'da olacağız. Çağlayan'dan mutlu şekilde döneceğiz." diye konuştu.

NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

