İstanbul Galata Köprüsü’nde bir kadının 65 yaşındaki vatandaşın 2,5 kilo balığını denize atması sosyal medyada gündem oldu. Hukukçular, olayın “mala zarar verme” suçu kapsamında değerlendirilebileceğini ve 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini belirtti.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Galata Köprüsü’nde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Vegan olduğunu iddia eden bir kadın, 65 yaşındaki bir vatandaşın tuttuğu 2.5 kilo balığı ‘Satın alacağım’ bahanesi ile denize döktü.

Yaşlı adam kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterdi. Vegan olduğunu söyleyen kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu.

İstanbul Galata Köprüsü’nde yaşanan olayın hukuki boyutu da tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada “Bu kadın gasptan yargılanmalı” tepkileri yükselirken, hukukçu Gizem Gonce olayın “mala zarar verme” suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Hukukçu Gizem Gonce “Balıklar sahibi açısından taşınır mal niteliğindedir. Bir başkasına ait malı kasten yok etmek suçtur. Balıkların denize dökülmesi mülkiyet hakkına açık müdahaledir. Üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Ancak mağdur şikâyetçi olmazsa soruşturma açılamaz. ‘Hayvanları kurtarma’ savunması hukuka uygun değil. Uğranan maddi zarar talep edebilir” dedi. Gonce ayrıca, olay sırasındaki sözlerin, şartlara göre tehdit ve hakaret suçu kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.



