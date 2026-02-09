Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederek Domenico Tedesco yönetiminde bu sezonki namağlup ünvanını 21 maça taşıdı ve lig tarihinde bir ilki yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi ve namağlup serisini 21 maça çıkardı.

TEDESCO TARİHE GEÇTİ

Bu sezon oynadığı 21 Süper Lig maçının hiçbirini kaybetmeyen Fenerbahçe (14G 7B), lig tarihinde ilk 21 haftasını namağlup geçtiği ilk sezonu Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaşadı.

Bu sezon ligde yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 14 galibiyet, 7 beraberlikle puanını 49'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe

3. KEZ İLK YARIDA 3 GOL

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 33 dakikada 3 gol buldu ve bu sezon 3. kez ilk yarılarda 3 gol birden atmayı başardı.

Kanarya, 16. dakikada Talisca'nın golüyle öne geçerken, 27 ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da golleri ilk yarıda bulmuş, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligin 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor karşısında da ilk yarıda 3 gol kaydederken, müsabakayı 4-0 kazandı.

Fenerbahçe, bu sezon 3. kez bir lig maçının ilk yarısında 3 kez gol sevinci yaşadı.

