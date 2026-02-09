Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşılaşan Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve Belözoğlu ile 7 lig maçında galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı konuk etti.

EV SAHİBİNİN 7 MAÇLIK HASRETİ BİTTİ

Gaziantep'te oynanan müsabakayı 2-1 kazanan ev sahibi, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Kozlowksi ve Bayo attı. Kasımpaşa'nın tek golü ise Benedyczak'tan geldi.

GAZİANTEP 10 KİŞİ TAMAMLADI

Gaziantep FK'de müsabakanın 42. dakikasında kırmızı kart gören Drissa Camara, takımını 10 kişi bıraktı.

BELÖZOĞLU'NUN GALİBİYET HASRETİ SÜRDÜ

Bu skorla 7 maç sonra 3 puan alan Gaziantep FK, 28 puanla 8. sıraya yükseldi. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 7 maçta da galibiyet alamayan Kasımpaşa ise 16 puanla 16. sırada kaldı.

