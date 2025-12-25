SPOR SERVİSİ
TFF'den derbi kararı: Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'lık oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 3 kulübü, Ziraat Türkiye Kupası grup etabındaki ihlaller sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Aralık Salı akşamı Chobani Stadyu'munda oynanan derbi maçla ilgili 3 kulüp, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; ev sahibi kulübün, 'çirkin ve kötü tezahürat', Beşiktaş'ın ise 'çirkin ve kötü tezahürat ve 'saha olayları' sebebiyle PFDK'ye gönderilmesine karar verildi.
Hesap.com Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
