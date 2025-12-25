Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 3 kulübü, Ziraat Türkiye Kupası grup etabındaki ihlaller sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Aralık Salı akşamı Chobani Stadyu'munda oynanan derbi maçla ilgili 3 kulüp, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; ev sahibi kulübün, 'çirkin ve kötü tezahürat', Beşiktaş'ın ise 'çirkin ve kötü tezahürat ve 'saha olayları' sebebiyle PFDK'ye gönderilmesine karar verildi.

Türkiye Kupası derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi





Hesap.com Antalyaspor yardımcı antrenörü Alaattin Gülerce ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tümosan Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor maçındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

