57 yılın tecrübesiyle herkesi uyarıyorum. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak; etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin millî birliğinin tehlikeye düştüğü bir ortamda bunları korumak için taraftır ve bunun için ödenecek ne bedel varsa buna da gönül rahatlığıyla hazırdır.

Milliyetçi Hareket Partisi kuruluşunun 57. yılını kutlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugüne özel bir konuşma yaptı. Ankara'da partinin yıl dönümüne özel düzenlenen "Şanla şerefle 57. yıl" temalı toplantıda konuşan Bahçeli önemli mesajlar verdi.

“DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ”

MHP’nin millete hizmet ederken hiçbir zaman karşılık beklemediğini belirten Bahçeli “Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Zulme, zillete yenilmedik. Pusulara, tuzaklara, oyunlara asla pes etmedik, tamam demedik. Dün neysek bugün de oyuz” dedi.

“TÜRK MİLLETİNİN ÜMİDİ CUMHUR İTTİFAKI’DIR”

Türkiye’nin sadece bir coğrafi bölgenin toprak parçası olmadığını vurgulayan Bahçeli “Türk milleti muazzez ve muazzam bir ailenin beşeri timsalidir. Türk milletinin gelecek ümidi MHP ve Cumhur İttifakı’dır” mesajını verdi.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Asaletsin cesaretin ve dirayetin timsali sevgili Bozkurtlar, Asenalar Milliyetçi Hareket Partisi'nin 57 yıllık ilkesi ve ülkesiyle tek yürek halinde kenetlenmiş bir halin aynasında hepinizi kemal-i hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz safalar getirdiniz diyorum.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Parti'nin 57. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hazırlatıp gönderdiği çiçekten dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Bağımsız vicdanımızla barışsever zihniyetimizle Türk Tarih ve Kültürüne muazzam bağlılığımızla 57 yıllık maziyi geride bıraktık.

Milli birlik ve kardeşliğimizin testini hiç kırdırmadık. Kara sevdalısı olduğumuz milletimize hizmet ederken karşılık beklemedik. Bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Her insanı Allah için sahiplendik, bağrımıza sıkıca bastık. Her şeyin bir vakti vardır dedik. Bazen yalnız kaldık aldırmadık. Zor ve çetin yıllarda ayazı yedik. Zulme, zillete yenilmedik. Pusulara, tuzaklara, oyunlara asla pes etmedik, tamam demedik. Dün neysek bugün de oyuz. duruşumuzda değişiklik görülmedi. Adil olmak için adaleti sevmek nasıl yetmezse, ülkücü olmak için de sadece milleti seviyormuş gibi görünmek yetmeyecektir.

Milliyetçilik, ihtiyaç olduğunda ölüm karşısında imtihan olmaktır. Davasını namus bilen inanmış yürekler buradadır. İlk gün gibi Turancıyız. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler siz kimsiniz? Muhafazakar desem değilsiniz. Demokrat desem değilsiniz. Sizden olsa olsa siyasi dümenci olur. bu davanın varlığına leke sürülmeyecek.

Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir.

Türk'ü ile Kürt'ü ile Türk milleti muzaffer geçmişini müstakbel geleceğe taşıyacaktır. Bu taşınma isterse ömrümüze mal olsun gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılar geliyor...

