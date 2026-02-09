Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig 22. haftasındaki Eyüpspor karşılaşması öncesi taraftarların gözü bilet satış takvimine çevrildi. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler “Galatasaray-Eyüpspor maç biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar?” sorularına cevap arıyor. İşte Galatasaray-Eyüpspor maç biletleri satış tarihi ve fiyatları...

Galatasaray-Eyüpspor maç bileti fiyatları ve satış tarihi Galatasaray'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maç biletleri bugün itibarıyla ön satışa çıktı.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak Galatasaray-Eyüpspor maçı için bilet satışının aşamalı şekilde yapılacağı açıklandı. Biletler 9 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunulmaya başlandı.

10 Şubat Salı günü saat 14.00’ten itibaren ise GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri bilet satın alabilecek. Satış işlemleri Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Premium: 18.000 TL

Delux: 16.000 TL

Lux: 15.000 TL

Classic: 12.500 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.500 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Eyüpspor maçı 13 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

