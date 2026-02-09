Bilim dünyasında asteroit tehdidine ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Nature Communications dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, Dünya’ya yaklaşabilecek büyük gök cisimlerine karşı nükleer seçeneklerin teorik olarak yeniden değerlendirildiği belirtildi.

CERN ve Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının da yer aldığı uluslararası ekip, Dünya’ya yaklaşan bir asteroidi nükleer savaş başlığıyla yok etme seçeneğini yeniden gündeme aldı.

2013 yılında Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde atmosferde patlayan ve Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 30 katı enerji açığa çıkaran meteor örnek gösterilirken, uzmanlar yeni riskler konusunda uyardı.

Yeni ele alınan senaryolara göre daha büyük bir gök cisminin Dünya’yı hedef alması halinde ise mevcut yöntemler yeterli değil.

NASA’nın 2022’de DART görevi kapsamında bir asteroide uzay aracı çarptırarak yön değiştirme denemesi yapmasına rağmen, bu yöntemin her senaryo için kesin çözüm sunmadığı paylaşıldı.

Hiroşima’dan 30 kat güçlü: Asteroit tehdidine karşı nükleer seçenek masada

CERN’DE ASTEROİT MALZEMESİ TEST EDİLDİ

CERN ve Oxford Üniversitesi’nin de yer aldığı uluslararası ekip, asteroitleri temsil eden meteorit örneklerini CERN’in Süper Proton Senkrotronu’nda yoğun proton ışınlarına maruz bıraktı. Deneyler, nükleer sapma senaryolarını simüle etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Deneylerin ardından örnekler İngiltere’deki Rutherford Appleton Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelendi.

ŞAŞIRTAN SONUÇ

Araştırma ekibi, metal ağırlıklı meteoritlerin beklenenden daha dayanıklı olduğunu tespit etti. Proton ışınlarına maruz kalan örneklerde, yapısal bütünlüğün korunduğu ve malzemenin daha dirençli hale geldiği gözlemlendi.

Outer Solar System Company kurucu ortaklarından Melanie Bochmann, deney sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Malzemenin akma mukavemeti arttı ve kendi kendini dengeleyen bir sönümleme davranışı ortaya çıktı."

NÜKLEER PATLAMA PARÇALANMAYA NEDEN OLMAYABİLİR

Çalışmaya göre, metal ağırlıklı asteroitlerde nükleer bir patlamanın gök cismini kontrolsüz biçimde parçalamadan yön değiştirme ihtimali bulunuyor.

APOPHİS YAKINDAN İZLENECEK

2029 yılında Dünya’nın yanından yaklaşık 32 bin kilometre mesafeden geçmesi beklenen Apophis asteroidi, NASA ile Avrupa Uzay Ajansı’nın radarında yer alıyor. Yaklaşık 1.000 ila 1.500 fit genişliğindeki dev gök cisminin, Nisan 2029’da Dünya’ya yalnızca 20 bin mil uzaklıktan geçeceği hesaplanıyor.

Bilim ekipleri, Apophis’in bu yakın geçişinin asteroidin yapısı, dayanıklılığı ve yörünge davranışı hakkında kritik veriler sunmasını bekliyor.

