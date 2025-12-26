Kaydet

Çankırı’da yaban hayatını izlemek ve kayıt altına almak amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından kritik bir veriyi ortaya çıkardı. Türkiye’de popülasyonu oldukça düşük olan ve nadir görülen türler arasında yer alan vaşak, ormanlık alanda gezinirken objektiflere yansıdı. Doğal yaşam alanlarında tespit edilmesi zor olduğu için ormanın hayaleti olarak nitelendirilen bu özel türün görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin korunması çalışmalarına önemli bir katkı sağladı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşakların sergilediği bu doğal görüntüler, yaban hayatı uzmanları tarafından bölgedeki ekolojik dengenin sağlığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

