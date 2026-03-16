Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ebeveynlere Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeleri önerisinde bulundu.

Uraloğlu “Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların ‘en fazla fayda ve en az zarar’ ilkesi içinde kalmasını sağlar” ifadesini kullandı.

“Aşırı dijital yüklenme”nin, çocukların sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine zarar verebileceği uyarısında bulunan Uraloğlu, ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocukların, teknoloji kullanımı konusunda ancak “besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji” ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebileceklerini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası