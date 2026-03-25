Kaydet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan biri olan Dar Sokak’ta, belediye ekiplerinin rutin denetimi sırasında tansiyon bir anda yükselerek yerini şiddete bıraktı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokak üzerinde seyyar olarak çilek satışı yapan bir şahsı uyararak hakkında yasal işlem başlatmak istedi. Zabıta memurlarının satış yapılan arabaya el koymaya çalışması üzerine öfkelenen satıcı ve beraberindeki yakınları, görevli memurlara direnerek fiziksel saldırıda bulundu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede sırasında, bir zabıta memuru yüzüne ve vücuduna aldığı sert darbelerle yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf ettiği o dehşet anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan gerginlik sonrası, darp edilen zabıta memuru hastaneye giderek darp raporu aldı ve kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, görüntülerde saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

