Xabi Alonso ile anlaşma sağlandı
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Premier Lig devi Chelsea'nin, son olarak Real Madrid'i çalıştıran İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin, Real Madrid ile yollarını ayıran Teknik Direktör Xabi Alonso ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea, yeni bir sayfa açmak için Xabi Alonso'yu seçti ve uzun süreli sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Liam Rosenior'un nisanda ayrılmasından ardından takımın başına geçici olarak C'est Calum McFarlane'yi getiren Londra ekibi, takımı yeni sezondan itibaren Xabi Alonso'ya emanet edecek.
Haberde, Chelsea'de Alonso'nun yanı sıra Bournemouth'tan Andoni Iraola ve Fulham'dan Marco Silva'nın listede yer alan isimlerden olduğu belirtildi.
