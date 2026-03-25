Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami'nin, Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacak olan Mohamed Salah için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberde ise Mısırlı yıldız için Galatasaray'ın son derece mantıklı bir tercih olabileceği kaydedildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Mısırlı futbolcu Mohamed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Independent'ın haberine göre; Inter Miami, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgileniyor.

SALAH GELİRSE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Şu anda Messi'nin de oynadığı takımda maaş sınırının üzerinde sözleşme yapılabilen oyuncu kontenjanı dolu durumda. Bu kural, kulüplerin maaş sınırını aşarak en fazla üç oyuncu transfer etmesine izin veriyor. Bu nedenle Mısırlı yıldızın transferinin gerçekleşmesi durumunda, Inter Miami kadrosunda bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor.

İNGİLİZLERDEN GALATASARAY İDDİASI

İngiliz basını ise Mısırlı yıldızın Galatasaray'a transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. TNT Sports'ta yer alan haberde; Mohamed Salah'ın sarı kırmızılı takıma transfer olmasının son derece mantıklı bir tercih olduğu belirtildi. Galatasaray'ın verdiği yüksek maaşlar ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer alması dolayısıyla kariyerlerinin son yıllarına yaklaşan oyuncular için cazip bir adres olduğu aktarıldı. Mohamed Salah'ın ayrıca Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, MLS veya Suudi Arabistan'a da gidebileceği kaydedildi.

LIVERPOOL İLE 7 KUPA

Liverpool formasıyla bu sezon 34 maça çıkan 33 yaşındaki Salah, 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Salah, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

