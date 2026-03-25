Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un; İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan üç talibinin olduğu iddia edildi. 52 yaşındaki teknik adam ile ilgilenen kulüplerin Tottenham, Lazio ve Al-Ittihad olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Mohamed Salah için Türkiye iddiası: İstanbul devine transfer olabilir

SARRI'NİN YERİNE BURUK

İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 52 yaşındaki çalıştırıcıyla Lazio, Tottenham ve Al-Ittihad'in ilgilendiğini belirtti. Haberde, Lazio başta olmak üzere birçok İtalyan kulübünün radarında olduğu belirtilen Okan Buruk'un İtalyanca biliyor olması da öne çıkarıldı. Lazio'da Maurizio Sarri'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Okan Buruk'un en güçlü adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.

Okan Buruk

TOTTENHAM'DA ADAYLAR ARASINDA

İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham'ın da teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'u düşündüğü kaydedildi. Igor Tudor ile yollarını ayırması beklenen İngiliz ekibinde, Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimler de listede yer alıyor.

SUUDİ EKİBİNİN İLK SIRASINDA

Haberde, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın, Okan Buruk'u teknik direktör listesinde ilk sıraya yazdığı aktarıldı.

