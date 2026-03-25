Okan Buruk, Avrupa kulüplerinin radarında: 3 talip birden!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un; İngiltere, İtalya ve Suudi Arabistan'dan üç talibinin olduğu iddia edildi. 52 yaşındaki teknik adam ile ilgilenen kulüplerin Tottenham, Lazio ve Al-Ittihad olduğu belirtildi.
- Okan Buruk'un Lazio, Tottenham ve Al-Ittihad'ın ilgisini çektiği belirtildi.
- Lazio'nun Maurizio Sarri'nin yerine Okan Buruk'u en güçlü adaylar arasında gördüğü aktarıldı.
- Tottenham'ın da teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'u düşündüğü kaydedildi.
- Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın Okan Buruk'u teknik direktör listesinde ilk sıraya yazdığı ifade edildi.
- Okan Buruk'un İtalyanca biliyor olmasının İtalyan kulüplerinin radarında olmasına katkı sağladığı belirtildi.
Galatasaray'ın başında dördüncü sezonunu yaşayan Teknik Direktör Okan Buruk'un, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan taliplerinin olduğu ileri sürüldü.
SARRI'NİN YERİNE BURUK
İtalyan basınından Tuttomercatoweb, 52 yaşındaki çalıştırıcıyla Lazio, Tottenham ve Al-Ittihad'in ilgilendiğini belirtti. Haberde, Lazio başta olmak üzere birçok İtalyan kulübünün radarında olduğu belirtilen Okan Buruk'un İtalyanca biliyor olması da öne çıkarıldı. Lazio'da Maurizio Sarri'nin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Okan Buruk'un en güçlü adaylar arasında öne çıktığı aktarıldı.
TOTTENHAM'DA ADAYLAR ARASINDA
İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Tottenham'ın da teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk'u düşündüğü kaydedildi. Igor Tudor ile yollarını ayırması beklenen İngiliz ekibinde, Marco Silva ve Roberto De Zerbi gibi isimler de listede yer alıyor.
SUUDİ EKİBİNİN İLK SIRASINDA
Haberde, Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'ın, Okan Buruk'u teknik direktör listesinde ilk sıraya yazdığı aktarıldı.