Bilişim sistemleri dünyasında 'Siyah Şapkalı Hacker' olarak bilinen şüpheli G.C.G. dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin Facebook üzerinden 19 milyon kişinin verilerini çaldığı, yurt dışındaki bankalardaki 'uyuyan' hesaplar üzerinden para trafiği yürüttüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bilişim sistemleri dünyasında 'Siyah Şapkalı Hacker' olarak bilinen şüpheli G.C.G.'nin lideri olduğu suç örgütü iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Operasyon kapsamında, G.C.G.'nin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

'UYUYAN' HESAPLARI KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Suç örgütünün faaliyet alanının sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştığı da öğrenildi. Zanlıların yurt dışında bulunan bankalardaki "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, ayrıca kart kopyalama işlemleri yaptıkları belirlendi.

19 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİNİ ÇALMIŞLAR

Siber çetenin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini çalan çetenin, "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panelleri oluşturduğu ve bu verileri ücret karşılığında sattığı ortaya çıktı.

İŞLEİDKLERİ SUÇLAR İÇİN EĞİTİM VİDEOLARI ÇEKMİŞLER

Öte yandan şüphelilerin suç işleme yöntemlerini kart kopyalama, Facebook'a sızma gibi uygulamalı eğitim videoları çekerek kayıt altına aldıkları ve çok sayıda casus yazılım kullandıkları görüldü.

