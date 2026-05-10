Ölümcül hantavirüs salgınının görüldüğü Hollanda bayraklı MV Hondius yolcu gemisi, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaştı. Sağlık Bakanlığı, gemide bulunan 3 Türk vatandaşında herhangi bir semptoma rastlanmadığını ve vatandaşların bugün Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Hantavirüs salgını nedeniyle uluslararası alarm verilen MV Hondius gemisi, güvenlik önlemleri altında İspanya’nın Granadilla Limanı açıklarına demirledi. Gemide bulunan yolcu ve mürettebatın büyük bölümünün sağlık taramasından geçirildikten sonra tahliye edilmesi planlanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİP ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEKLER

AFP’nin aktardığına göre Hollanda bayraklı gemi, İspanyol güvenlik güçlerinin eşliğinde limana ulaştı. Yetkililer, geminin doğrudan limana yanaşmasına izin vermedi. Yolcuların açık denizde sağlık kontrollerinden geçirilerek ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Dünya diken üstünde! Hantavirüs vakalı gemi limana ulaştı, şimdi ne olacak?

Salgında hayatını kaybeden 3 kişinin Hollandalı bir çift ile Alman bir kadın olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemide tespit edilen Andes virüsünün insandan insana bulaşabilen tek hantavirüs türü olması nedeniyle tüm yolcuları “yüksek riskli temaslı” olarak değerlendirdi.

YOLCULAR HALKLA TEMAS ETMEYECEK

DSÖ yetkilileri, Kanarya Adaları halkı için riskin düşük olduğunu vurgularken, İspanyol makamları da yolcuların yerel halkla temas etmeyeceğini açıkladı. Liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

3 TÜRK VATANDAŞI BUGÜN TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Sağlık Bakanlığı ise gemide bulunan 3 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir belirti göstermediklerini ve bugün Türkiye’ye getirileceklerini duyurdu.

"BU BAŞKA BİR COVİD DEĞİL"

Dünya genelinde birçok ülke, gemiden inen yolcular ve temaslı kişiler üzerinde takip ve izleme çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, salgının kontrol altında tutulması için uluslararası sağlık iş birliğinin sürdüğünü belirtiyor. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, “Bu başka bir Covid değil” diyerek yüreklere su serpen bir açıklama yaptı.

