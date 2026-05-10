Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın heyecanla beklediği 2026-ALES/1 sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitmeye başladı. Adaylar ise ''ALES saat kaçta bitecek? ALES'te kalem silgi verilecek mi?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026-ALES/1 sınavı bugün saat 10.15’te başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak sınav için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek. Sınavın bugün saat 12.45’te sona ermesi bekleniyor.

ÖSYM’nin uyguladığı giriş kuralına göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları gerekiyor.

ALES’TE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

ALES’e katılacak adayların sınav sırasında ihtiyaç duyacağı temel materyaller ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav salonlarında adaylara kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete dağıtılacak.

Güvenlik kuralları nedeniyle adayların kişisel kırtasiye malzemelerini kullanmalarına izin verilmiyor. Adaylar yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde etiketi çıkarılmış su ile sınav salonuna giriş yapabilecek.

ALES’TE KAÇ SORU SORULACAK?

2026-ALES/1 kapsamında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sınav sayısal ve sözel testlerden oluşacak. Sayısal bölümde 50 soru, sözel bölümde ise 50 soru yer alacak. Adaylar tüm soruları cevaplamak için toplam 2 saat 30 dakikalık süre kullanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026-ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 yılında alınacak ALES puanları sonuçların açıklanmasının ardından 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Adaylar bu puanları yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman alımlarında kullanabilecek.

