Tıpta uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce adayın yakından takip ettiği 2026-TUS 1. Dönem tercih süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı duyuru sonrası adaylar tercih ekranına yönelirken, en çok araştırılan başlıkların başında “TUS tercihleri ne zaman bitiyor?” sorusu geliyor. İşte TUS tercihleri tarihleri...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri 7 Mayıs tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman bitiyor?

2026-TUS 1. Dönem yerleştirme tercih süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre tercih işlemleri 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00’de başladı. Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştiriyor.

Tercih işlemleri 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde ÖSYM’nin yayımladığı kontenjanlar, puanlar ve tercih sıralamaları dikkate alınacak.

TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-TUS 2. Dönem sınav tarihi de ÖSYM tarafından daha önce açıklanmıştı. Yılın ikinci Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

Sınav başvuruları ise 8 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günü 24 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Sınav sonuçlarının ise 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

TUS’a katılacak adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2026-TUS 2. Dönem tercih tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından tercih takviminin, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

2025-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği Yerleştirme tercihleri 11 Mart 2026 tarihinde başlamış ve 15 Mart 2026 tarihinde sona ermişti.

2026-TUS 1. Dönem tercih işlemleri devam ederken adaylar şimdi gözlerini yılın ikinci sınavı ve yeni tercih sürecine çevirmiş durumda.

