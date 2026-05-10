Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik’in annesi Mine Hayva Şişik, Anneler Günü’nde gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun mezarına papatya diken anne “Ben çok seviyorum diye bana her gün papatya toplardı, ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu” dedi.

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatının kaybeden 11 yaşındaki Bayram Nabi Şişik’in annesi Mine Hayva Şişik, Anneler Günü’nde oğlunun mezarı başından seslendi.

“CENNET KUŞUM OLDU”

Bayram’ın mezarına papatya diken acılı anne “Ben çok seviyorum diye o bana her gün papatya toplardı, her gün çiçek getirirdi. Ben onu çiçeksiz koymam, o benim meleğim, cennet kuşum oldu. En son uçan balon almıştı” dedi.

Okul saldırısında ölen Bayram’ın annesinin gözyaşları yürek sızlattı: Her gün çiçek getirirdi, ben de onu çiçeksiz koymam

MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Kahramanmaraş’ta 1’i öğretmen, 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen silahlı saldırının izleri hala sürerken, saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in ailesi oğullarının mezarı başından ayrılmıyor.

Bayram Nabi Şişik

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Oğlunun kendisine sürpriz yapmayı çok sevdiğini belirten acılı anne Mine Hayva Şişik, oğlunu anlatırken gözyaşları içinde anlattı. Oğlunun mezarına gelerek papatya diken anne Şişik, Anneler Günü’nü oğlu olmadan yaşamanın üzüntüsünü yaşadı.

Okul saldırısında ölen Bayram’ın annesinin gözyaşları yürek sızlattı: Her gün çiçek getirirdi, ben de onu çiçeksiz koymam

“BİZİ MUTLU ETMEYİ SEVERDİ”

Mine Hayva Şişik, “Bizi mutlu etmeyi severdi. Allah razı olsun. Biz ondan razıydık. Rabbim de razı olsun. Son yaptığı resim de yine Türk bayrağıydı. Arkadaşına da akşamında ses kaydı atmış. Türk bayrağını tamamlayalım, vakit nakittir, zamanı iyi değerlendirelim diye Adnan'a. Adnan da sıra arkadaşıydı zaten. Ses kaydını da iki gün önce dinledim” dedi.

Okul saldırısında ölen Bayram’ın annesinin gözyaşları yürek sızlattı: Her gün çiçek getirirdi, ben de onu çiçeksiz koymam

Haberle İlgili Daha Fazlası