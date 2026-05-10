Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'ın geçmişte hiçbir zaman Ermenistan'a ait olmadığını itiraf ederek, "Orada ne bir okul ne bir fabrika inşa ettik, orası bizim değildi" dedi.

Jermuk'ta düzenlenen seçim öncesi toplantısında halka seslenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin "toprak kaybettik" eleştirilerine Karabağ üzerinden cevap verdi.

"BİR OKUL, BİR FABRİKA MI İNŞA ETTİK?"

Paşinyan, Ermenistan'ın Karabağ üzerinde hiçbir zaman kalıcı bir egemenlik ve yerleşim kuramadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Toprak kaybettiğimizi söylüyorlar. Bu topraklar nasıl bizimdi? Açıklayın, nasıl bizimdi? Orada bir okul inşa ettik mi, bir anaokulu inşa ettik mi, bir fabrika inşa ettik mi? Orada yaşadık mı, orası bir yerleşim yeri miydi? Hayır, bizim değildi."

Paşinyan ayrıca, bölgenin geçmişte sadece "birkaç generalin kontrolünde" olduğunu ve bu kişilerin toprakları sadece kendi çıkarları için kullandığını belirterek, Ermenistan'ın bölgeyi sahiplenme iddiasının altının boş olduğunu dile getirdi.

BAKÜ-ERİVAN HATTINDA SINIR MESAİSİ HIZLANIYOR

Paşinyan'ın bu açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme süreci hakkında önemli mesajlar verildi. Paşinyan, sürecin hızlandırılması gerektiğini savunurken; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'de yaptığı açıklamada çalışmaların teknik ve hukuki boyutta ilerlediğine değindi.

Bayramov, sınırların işaretlenmesinin devasa bir süreç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Ermenistan'ı ziyaret etti ve devam eden çalışmaların düzenlemelerini belirleyen üç belge imzalandı. Süreç kararlılıkla devam ediyor."

