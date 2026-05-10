İngiltere’de yaşayan 16 yaşındaki Rubie Boyton’un geçirdiği nöbetler doktorlar tarafından “kaygı bozukluğu” denilerek geçiştirildi. Teşhis konulamayan nadir bir kalp hastalığı nedeniyle parkta kalbi duran genç kız, beyninin 31 dakika oksijensiz kalması sonucu konuşma ve hareket yetisini kaybetti.

İngiltere’nin Ashford kentinde yaşayan Rubie Boyton, 16. yaş gününden kısa bir süre sonra hayatını karartan bir olay yaşadı. Daha önce iki kez nöbet geçirmesine rağmen, doktorların "sadece kaygıdan kaynaklanıyor" diyerek detaylı test yapmadığı Rubie’nin aslında CPVT (Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi) adı verilen nadir bir kalp ritim bozukluğu hastalığından muzdarip olduğu anlaşıldı.

31 DAKİKA BOYUNCA OKSİJENSİZ KALDI

Mayıs 2024’te arkadaşlarıyla bir parkta bulunduğu sırada yaşadığı stres, Rubie’nin gizli kalp hastalığını tetikledi. Bir anda yere yığılan genç kızın kalbi durdu. Arkadaşının yaptığı kalp masajı ve ardından helikopterle hastaneye kaldırılmasına kadar geçen süreçte beyni tam 31 dakika boyunca oksijensiz kaldı.

Acil bir şekilde suni komaya alınan genç kız, uyandığında ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyordu.



Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Rubie hala distoni (hareket bozukluğu) ile mücadele ediyor. Anne Kim Tucker, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yetersiz desteğinden şikayetçi.

Doktorların zamanında müdahale etmemesine öfkeli olan Tucker, süreci şu sözlerle anlattı:

"111’i (acil hat) aradığımızda ağrı kesici almasının yeterli olacağını söylediler. Kimse muayene olması gerektiğini söylemedi. Neden daha fazla test için ısrar etmediğim için kendime de kızıyorum ama doktor öyle diyorsa bir bildiği vardır diye düşünmüştüm."

Şu an 18 yaşında olan Rubie, haftada iki kez yüksek doz oksijen tedavisi ve özel fizyoterapilerle hayata tutunmaya çalışıyor. Ses çıkaramasa da göz kırparak iletişim kurmaya başlayan genç kızın durumunda küçük ama umut verici ilerlemeler kaydediliyor. Aile, Rubie’nin eski sağlığına tam olarak kavuşamayacağını bilse de, evde bakım desteği ve özel tedavilerle kızlarının hayat kalitesini artırmak için mücadelesine devam ediyor.

