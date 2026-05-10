Eyüpsultan’da taksi şoförüne yönelik ipli saldırının arkasından uyuşturucu pazarlığı çıktı. Soruşturmada, taraflar arasında madde alışverişi sırasında çıkan anlaşmazlığın kavgaya dönüştüğü ve şoförün darp edildiği belirlendi. Yaralı taksicinin tedavisi sürerken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi’nde meydana gelen ve araç içi kamerasına yansıyan taksici saldırısına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ticari taksi şoförü G.A. (29), uyuşturucu madde satın almak amacıyla iletişime geçtiği kişilerle buluşmak üzere belirlenen konuma gitti.

Boynuna ip geçirilmişti: Taksici saldırısından uyuşturucu pazarlığı çıktı!

TARTIŞMA MADDE ALIŞVERİŞİNDEKİ ANLAŞMAZLIKTAN KAYNAKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) isimli iki şüphelinin taksiye bindiği belirlendi. İddiaya göre, taraflar arasında madde alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşandı. Şüphelilerin para talep ettiği, ardından taksi şoförünü darp ettikleri tespit edildi. Olay sırasında şoförün boynuna ip geçirildiği ve yumruklarla saldırıya uğradığı anlar taksinin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralanan taksi şoförünün tedavisi hala sürüyor.



EKİPLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

İlk etapta "gasp" iddiasıyla gündeme gelen olayla ilgili emniyet ekiplerinin çalışmaları sürerken, kimlikleri belirlenen M.Y. ve Y.B.K.’nin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

