Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin en ucuz otomobilleri belli oldu! Zirvenin sahibi yine değişmedi
Otomobil markaları Mayıs ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller de belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz otomobil modelleri…
Markalar mayıs ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modellerde belli oldu.
Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Mayıs ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır otomobiller hangileri? Bu soruların tüm yanıtları haberimizde olacak.
İşte Türkiye’nin 2026 model en ucuz sıfır otomobilleri listesi…
|Dacia Sandero
|1.295.000
|Kia Picanto
|1.335.000
|Opel Corsa
|1.395.000
|Hyundai i20
|1.470.000
|Fiat Egea Sedan
|1.499.000
|Citroen e-C3
|1.525.000
|Hyundai INSTER
|1.550.000
|Hyundai Bayon
|1.560.000
|Fiat Grande Panda Elektrik
|1.584.900
|Dacia Jogger
|1.595.000
|Opel Frontera Elektrik
|1.600.000
|Fiat Grande Panda Hibrit (2025 model)
|1.669.900
|Dacia Sandero Stepway
|1.681.000
|Skoda Fabia
|1.727.200
|Renult Clio
|1.735.000
|Citroen e-C3 Aircross
|1.740.000
|Fiat Egea Cross
|1.779.900
|KGM Tivoli (2025 model)
|1.790.432
|Renault Megane Sedan
|1.791.000
|Skoda Kamiq
|1.802.100
|Seat Ibiza
|1.821.000
|Renault Duster
|1.825.000
|Yeni Renault Clio
|1.830.000
|Kia Xceed
|1.840.000
|Skoda Scala
|1.859.900
|Togg T10X
|1.869.048
|Togg T10F
|1.884.980
|Renault R5 E-tech (2025 model)
|1.886.000
|Toyota Corolla
|1.892.000
|Ford Puma (2025 model)
|1.897.100
|Hyundai i30
|1.944.000
|Citroen C4 Hybrid 145
|1.962.000
|Citroen C4 X
|1.962.000
|Seat Arona
|1.968.000
|Fiat 600 (2025 model)
|1.969.900
|Ford Puma Gen-E (2025 model)
|1.976.500
|Opel Mokka
|1.988.000
|Toyota Yaris
|1.995.000
|Suzuki Vitara Hibrit
|1.999.000
|Omoda 5 Ultima
|1.999.000
|Peugeot E-208
|1.999.500
