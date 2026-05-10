Anneler Günü 2026 tarihi sosyal medyadaki paylaşımlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Bu anlamlı gün de annelerini onurlandırmak isteyen vatandaşlar, Anneler Günü için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Peki, 2026 Anneler Günü ne zaman, bugün mü?

Anneler Günü, bizi büyüten ve hayatımıza yön veren kadınları kutlamak için özel bir zamandır. Evrensel günlerden biri olan Anneler Günü, birçok ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır ve milyonlarca aile annelerini hediyeler, çiçekler ve birlikte geçirilen kaliteli zamanla onurlandırır.

2026 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Birçok ülkede Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazarında kutlansa da, tarih kültürel geleneklere göre dünyada farklılık gösteriyor. Birleşik Krallık’ta “Mothering Sunday” olarak bilinen Anneler Günü, Paskalya öncesindeki perhiz döneminin dördüncü pazarında kutlandığı için tarihi her yıl değişiyor, 2026’da 15 Mart Pazar gününe denk geldi. Türkiye’de ise Anneler Günü, ABD’de olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Bu nedenle 2026 Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanıyor.



Anneler Günü bugün mü? 2026 Anneler Günü tarihi



ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.



merika Birleşik Devletleri’nde Anneler Günü her zaman Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır; bu gelenek 1914 yılında resmiyet kazanmıştır. Takvimin yapısına bağlı olarak tarih her yıl biraz değişiklik gösterebilir.

