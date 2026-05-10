İzmir’den İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan tur otobüsünde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Otobüsteki 43 yolcu şoförün yardımıyla güvenle tahliye edilirken, otobüs ise hurdaya döndü. Kimseye bir şey olmadığını belirten otobüs şoförü “Son anda müdahale ettik, çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtulduk” dedi.

İzmir’den İstanbul’a yola çıkan Fatih Şahin idaresindeki tur otobüsü TEM Otoyolu'nun Tepeören mevkisinde bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İstanbul istikametinde ilerleyen otobüsten saat 06.00 sıralarında yükselen dumanları, çevredeki sürücüler fark etti.

Tur otobüsünde yangın! 43 yolcu ölümden döndü

SÜRÜCÜLER SELEKTÖRLE UYARDI

Sürücülerin selektör yaparak uyarması üzerine otobüs şoförü durumu fark etti. Şoför Şahin, aracı hızla emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

Tur otobüsünde yangın! 43 yolcu ölümden döndü

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, otobüs tamamen yanarak metal yığınına döndü.

Tur otobüsünde yangın! 43 yolcu ölümden döndü

43 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

Olayda ölen ya da yaralanan olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Polis ekipleri yolun 2 şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. Tur otobüsündeki 43 yolcu, bölgeye sevk edilen başka araçlarla yolculuklarına devam etti.

“ALEVLER OTOBÜSÜ SARDI”

Otobüs şoförü Faruk Şahin, korku dolu olayı şöyle anlattı:

Yolda gidiyordum, arkadan gelen arabalar selektör yapmaya başladı. Biz de aracı hemen sağa çektik. Araçtan indik, bir baktık alev almaya başladı. Hemen yolcuları dışarı tahliye ettik. Alevler otobüsü bir anda sardı. İzmir’den geliyoruz, İstanbul’a tura geldik. 43 yolcu vardı, toplamda 45 kişiydik. Kimseye bir şey olmadı. Son anda müdahale ettik, çok şükür kimsenin burnu kanamadan kurtulduk.

Haberle İlgili Daha Fazlası