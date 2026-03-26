Gram altın fiyatı 2023 yılının son çeyreğinden 2026’nın şubat sonuna kadar 1.630 TL’den 7.450 TL’ye yükseldi. Gerçekleşen %350’lik prim, yüklü miktarda altın yatırımı bulunan Türkiye’de “servet etkisini” de gündeme getirdi. Mart ayında altın fiyatlarında sert düşüşle birlikte servet etkisi de terse döndü. Türkiye’de 4 bin 287 ton altın varlığı hesaplanırken, marttaki düşüşte birlikte yerli yatırımcı da 117 milyar dolar zarar yazdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında 2023 yılının son çeyreğinden itibaren 1.850 dolar seviyesinden başlayan yükseliş, 2026’nın ocak ayında 5.602 dolarla zirve noktaya ulaştı. Şubat ayı kapanışı da 5.278 dolardan gerçekleşti.

Bu süreçte gram altın fiyatı da 1.630 TL’den 7.811 TL’ye kadar ivmelendi. Geçen ay gram altında ise işlemler 7.450 TL’den tamamlandı. Gram bazında gerçekleşen %350’lik prim, yüklü miktarda altın yatırımı bulunan Türkiye’de “servet etkisini” tartışmalarını da gündeme getirdi.

ALTIN VE ENFLASYON

Altın fiyatlarında tarihi yükselişin yaşandığı söz konusu dönem, Türkiye’de de enflasyonu düşürmek için para ve maliye politikası yoluyla çeşitli tedbirlerin uygulanmaya alındığı bir zamana denk geldi. Altından kaynaklanan “servet etkisinin” tüketimi de artırdığı ve bunun da enflasyonla mücadeleyi zorlaştıran bir unsur olarak öne çıktığı ifade edilmişti.

Altın servetimiz eridi! İşte son düşüşteki zararımız…

TCMB DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan da bu yılın ilk enflasyon raporu sunumunda yaptığı konuşmada, “Türkiye'de yastık altında önemli bir altın stoku olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle altın fiyatları arttıkça bunun bir servet etkisi söz konusu. Bu ek servetin ne kadarının tüketildiğine bağlı olarak enflasyon etkisi değişebilir. Geçtiğimiz seneden bu yana 100 milyar doların çok üzerinde belki 200 milyar dolara varan bir servet etkisi var. Bu da dezenflasyonu yavaşlatan unsurlardan biri olarak karşımıza çıktı" ifadelerine yer vermişti.

İBRE TERSİNE DÖNÜNCE…

Takvimler, 2026’nın mart ayını gösterdiğinde altın fiyatlarında da sert düşüş gerçekleşti. Orta Doğu’da patlak veren savaşa rağmen, “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” denkleminin önemli bir risk unsuru olarak öne çıkması, altının “güvenli liman” statüsünü geride bıraktı.

Ons fiyatı bu hafta başında 4.099 dolara kadar geriledi. Gelen tepki alımlarıyla birlikte ons altın 26 Mart işlemlerinde 4.500 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, aylık kayıp bugün itibarıyla %-14’ün de üzerinde gerçekleşiyor.

Altın servetimiz eridi! İşte son düşüşteki zararımız…

ALTIN SERVETİMİZ ERİDİ

Altın fiyatlarındaki bu sert düşüş, ilk sonuçları itibarıyla Türkiye’de servet etkisinin de tersine dönmesine sebep oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Finansbank Başekonomisti Erkin Işık; Türkiye’deki altın stokunu şubat sonu itibarıyla 4 bin 287 ton olarak hesapladıklarını ve bunun da söz konusu dönem itibarıyla 606 milyar dolara denk geldiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkin Işık; ons altın fiyatının 4.400 dolara düştüğü bir senaryoda, sadece mart ayında Türk yatırımcısının 117 milyar dolarlık bir zararının oluştuğunu aktardı. Buna karşılık 2025 yılının başından itibaren bakıldığında ise 241 milyar dolarlık kâr devam ediyor.

