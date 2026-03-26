Türkiye’nin ulaşım altyapısında önemli bir yere sahip olan Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi üzerindeki konumuyla dikkat çekerken, sağladığı zaman ve mesafe avantajıyla en çok merak edilen projeler arasında yer alıyor. Köprünün bulunduğu nokta ve hangi illeri birbirine bağladığı ise sürücüler tarafından sıkça araştırılıyor.

İstanbul-İzmir otoyol projesinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü, hizmete girdiği günden bu yana ulaşım süresini ciddi şekilde kısaltmasıyla öne çıkıyor. Özellikle körfez geçişini dakikalar seviyesine indiren köprü, hem konumu hem de bağlantı sağladığı güzergahlar açısından büyük önem taşıyor.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NEREDE?

Osmangazi Köprüsü, Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan İzmit Körfezi üzerinde inşa edildi. Köprü, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Dil Burnu ile Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Burnu arasında konumlanır. Bu stratejik konum, Marmara Bölgesi’nin en yoğun ulaşım hatlarından biri üzerinde yer almasını sağlar.

Toplam uzunluğu 2.682 metre, orta açıklığı ise 1.550 metre olan köprü, dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüleri arasında yer alır. Körfezi dolanarak yapılan uzun yolculukları ortadan kaldıran bu yapı, özellikle İstanbul’dan Ege Bölgesi’ne giden sürücüler için önemli bir alternatif sunar.

Osmangazi Köprüsü nerede, hangi illeri bağlıyor?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HANGİ İLLERİ BAĞLIYOR?

Osmangazi Köprüsü, başta Kocaeli ile Yalova olmak üzere Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında doğrudan bağlantı sağlar. Köprü, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun en önemli parçası olarak İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi büyük şehirleri birbirine bağlayan ana ulaşım hattının merkezinde yer alır.

Bu bağlantı sayesinde İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 8 saatlik yolculuk süresi 3,5 saate kadar düştü. Aynı şekilde İzmit Körfezi’ni dolaşarak yaklaşık 1,5 saat süren geçiş süresi, köprü sayesinde ortalama 6 dakikaya kadar indi.

Osmangazi Köprüsü nerede, hangi illeri bağlıyor?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Osmangazi Köprüsü, Kocaeli ve Yalova illeri arasında yer alır. İzmit Körfezi üzerinde konumlanan köprü, iki il arasında doğrudan bağlantı sağlar.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Köprü, 30 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştır. 1 Temmuz 2016 itibarıyla araç geçişine başlanmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası