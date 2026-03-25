Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak kendini metrelerce yükseklikten aşağıya bırakan ve hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı. Karaaslan'ın atladığı anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen intihar vakasına dair detaylar gün yüzüne çıktı.

İddiaya göre, köprüye gelen genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kenara geçti. Durumu fark eden çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, genç kadını ikna etmek için seferber oldu.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kübra Karaaslan

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada genç kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada, hayatını kaybeden kişinin 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEZARI PAYLAŞILDI

Sosyal medyada Karaaslan’ın vefat ettiğine dair iddialar gün içerisinde dolaşıma girmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Karaaslan'ın mezarının görüntüsü de paylaşıldı.

Kullanıcılar söz konusu gönderinin altına çok sayıda taziye mesajı ve yorum bıraktı.

