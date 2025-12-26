ABD’nin Kaliforniya eyaletinde üvey kardeşini öldüren 32 yaşındaki bir adamın, cinayetin ardından evin gazını sonuna kadar açarak kardeşinin çocuklarını da öldürmeye teşebbüs ettiği bildirildi. Olayın ardından kısa süre içinde gözaltına alınan adam, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacak.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Zackary A. Brodowski, geçtiğimiz Çarşamba günü üvey kardeşini öldürdükten sonra kayıplara karıştı.

Apartmanda silah sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, 36 yaşındaki Aaron Richard Rivera’yı vurulmuş halde yerde yatarken buldu.

ABDde korkunç cinayet! Kardeşini öldürdüğü yetmedi, bir de yeğenlerini...

KARDEŞİNİN ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Polis ayrıca, Brodowski’nin evden ayrılmadan önce gazı açık bıraktığını ve üvey kardeşinin 2 küçük çocuğunu da öldürmeye teşebbüs ettiğini bildirdi.

Olayın ardından kısa süre içinde yakalanan şüphelinin cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanması bekleniyor. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası