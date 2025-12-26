ABD’de yaşayan 40 yaşındaki Derek Swanson, implant tedavisi için gittiği klinikte yapılan anestezinin ardından yaşanan komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti. Swanson ailesi, işlem sırasında genç adamın oksijensiz kaldığını, bunun da beyin hasarına yol açtığını vurgulayarak Derek’in ölümünden diş hekimi Dr. Lamb'i ve kliniği sorumlu tuttu.

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Derek Swanson, 3 Mart 2023’te implant tedavisi için daha önce de gittiği Scottsdale Yüz ve Ağız Cerrahisi kliniğine randevu aldı. Uygulanan anestezinin etkisiyle işlem sırasında oksijensiz kalan adam, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

İmplant tedavisi hayatına mal oldu! Aileden kliniğe ihmal suçlaması

SAĞLIKLI BİR HAYAT SÜRÜYORDU

Sık sık spor yaptığı ve sağlıklı bir hayat sürdüğü öğrenilen Swanson’ın ailesi, genç adamın ölümünden kliniği ve doktoru sorumlu tuttu. Söz konusu işlemi estetik amaçlı yaptıran Derek, daha önce de aynı işlemi defalarca kez yaptırmıştı.

Arizonalı adamın işleme girmeden sosyal medya hesabında "Dün yeni araç, bugün implant! Eğlence hiç bitmiyor" notuyla paylaştığı bir karesi de ortaya çıktı.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Swanson’ın annesi, o gün oğluyla birlikte olduğunu belirterek, "Çok heyecanlıydı. Dişlerinin çoğunu yaptırmıştı ve çok iyi gözüküyordu. Muayeneye gittiği anı hiç unutamıyorum. Geri döneceğini düşünmüştüm. Fakat saatler geçince Derek çıkmadı" dedi.

Swanson ailesi, diş hekimi Dr. Lamb'in ve kliniğin anestezi sürecinde hata yaptığını ve Swanson'a oksijen verilmediğini iddia ederken bunun da beyin kanamasını tetiklediğini söyledi. Bu hafta görülen davada karar verilirken kamuoyuna açıklanmayan bir tazminat ödenmesine karar verildi.

