Fenerbahçe’de Milan Skriniar’ın cezası ve N’Golo Kante’nin durumu, hem Gençlerbirliği maçı hem de bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor derbisi öncesinde gündemin ilk sırasına yerleşti. Futbolseverler ''Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, kaç maç cezalı?'' sorusuna cevap ararken ''Kante oynayacak mı, Gençlerbirliği maçında kimler eksik?'' merak ediliyor. İşte Milan Skriniar'ın ceza durumu...

TFF Tahkim Kurulu’nun açıkladığı kararla sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar’a verilen 2 maçlık men cezası ile 80 bin TL’lik para cezasında herhangi bir indirime gidilmedi. Trabzonspor maçı öncesinde ise gözler ''Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, kaç maç cezalı?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Skriniar Trabzonspor maçında oynayacak mı, kaç maç cezalı? Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek!

SKRINIAR TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar 2 maçlık cezasını Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği karşılaşmalarında çekecek. Skriniar'ın cezasını tamamladıktan sonra Trabzonspor deplasmanında forma giyebilmesi bekleniyor.

SKRINIAR KAÇ MAÇ CEZALI, CEZASI BİTİYOR MU?

Skriniar’a verilen 2 maç men cezası ve 80 bin TL para cezasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Deneyimli savunmacı iki maçlık cezasını tamamladıktan sonra yeniden kadroya dönebilecek.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi kart sınırındaki futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Anthony Musaba oldu. Kerem Aktürkoğlu’nun Gençlerbirliği maçında sarı kart görmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşeceği bildirildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA FENERBAHÇE’DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında 5 oyuncusu eksik. Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer almayacak. 2 maç ceza alan Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de karşılaşmada sahada olmayacak.

KANTE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Al Ittihad’dan kadrosuna dahil ettiği N’Golo Kante’nin Gençlerbirliği maçında süre alması bekleniyor. Domenico Tedesco’nun görev vermesi durumunda Kante Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada olabilecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

