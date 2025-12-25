Kırşehir’de kuruyemişçiler yeni yılda zam yapmama kararı aldı. İşletme sahipleri bu kararlarının hem müşterileri hem de sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.

Yeni yıl yaklaşırken Kırşehir’de kuruyemişçi esnafı, yılbaşı alışverişinin yoğunlaştığı ürünlerde fiyatları artırmama kararı aldı. Kent genelinde alınan bu tutum, hem alışveriş yapan vatandaşları memnun etti hem de sektör içinde olumlu bir örnek olarak değerlendirildi.

Yılbaşı alışverişi için çarşıya çıkan vatandaşlardan İsmail Kılıç, fiyatların korunmasının önemli bir rahatlama sağladığını belirterek, “Bu dönemde zam bekliyorduk ama yapılmaması hem bizi hem esnafı rahatlatıyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Sezai Baysal ise asgari ücret artışına rağmen fiyatların sabit kalmasını takdir ettiğini söyleyerek, “Fiyatlar değişmeyince insanlar alışveriş yaparken tereddüt etmiyor” dedi.

Kentte uzun süredir kuruyemiş satışı yapan esnaflardan Mehmet Vatanuğruna ise fiyat politikasını yıl başından önce netleştirdiklerini belirtti. Vatanuğruna, “Yılbaşı döneminde kuruyemiş ve çikolataya ilgi artıyor. Biz de vatandaşlarımızı düşünerek mevcut fiyatları korumayı tercih ettik” diye konuştu.

Esnafın bu yaklaşımının, yeni yıl öncesinde Kırşehir’de alışveriş yoğunluğunu artırması bekleniyor.

