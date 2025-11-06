New York'ta alevler geceyi aydınlattı! Yanan araç bomba gibi patladı

Dün gece New York eyaletinin Bronx ilçesinde yanarak ateş topuna dönen bir araç aniden patladı.

7 İTFAİYECİ YANGINDAN KAÇAMADI

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, yangına müdahale eden 7 itfaiyecinin yaralandığını; beşinin elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştuğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

"ÜZERLERİNE ATEŞ DUVARI ÇÖKTÜ"

Olayın ardından konuşan Jacobi Tıp Merkezi cerrahı Dr. Sheldon Teperman, itfaiyecilerin üzerine bir ‘ateş duvarı’nın çöktüğünü söyledi.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.