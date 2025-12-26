Kamuya yapılacak yeni personel alımları yakından takip edilirken, Eti Maden bünyesinde farklı illeri kapsayan geniş kapsamlı bir işçi alımına ilişkin ilan yayımlandı. Sürekli işçi statüsünde gerçekleştirilecek alımda başvuru süreci ve aranan nitelikler merak konusu oldu. İşte, Eti Maden 185 sürekli işçi alımına dair detaylar...

Bor işletmeleriyle Türkiye’nin stratejik kurumları arasında yer alan Eti Maden, üretim tesislerinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımına hazırlanıyor. Resmi mevzuat kapsamında yürütülecek süreçte, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve kimlerin başvurabileceği araştırılıyor.

ETİ MADEN 185 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre toplam 185 sürekli işçi alımı yapılacak. İlana ilişkin işgücü talebi Türkiye İş Kurumu’na iletildi. Başvurular, 31 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzeirnden yapılacak.

Başvurular, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Adaylar, başvuru sürecini www.iskur.gov.tr adresi üzerinden takip ederek işlemlerini tamamlayabilecek.

ETİ MADEN 185 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Eti Maden’in yayımlayacağı ilanda, alımların büyük bölümünün proses işçisi kadrosu için yapılması bekleniyor. Adaylardan mezuniyet durumuna göre meslek lisesi ve meslek yüksekokullarının; elektrik, elektronik, makine, kimya, maden, metal, endüstriyel otomasyon, motorlu araçlar ve ilgili teknik bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Genel şartlar kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmamak ve ilgili yönetmelikte belirtilen yaş ve eğitim kriterlerini sağlamak gerekiyor. Detaylı ve son şartlar, ilan yayımlandığında İŞKUR tarafından resmi olarak duyurulacak.

ETİ MADEN 185 İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Alımlar Bandırma ve Bigadiç (Balıkesir), Kırka (Eskişehir) ve Emet (Kütahya) Bor İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Her işletme için kontenjanlar ayrı ayrı belirlendi.

