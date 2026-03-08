İhlas Haber Ajansı
Ankara Hurdacılar Sitesi’nde yangın! 100 araç alevlere teslim oldu
Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde çöplükte başlayan yangın kısa sürede hurda araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından yaklaşık 100 araç etkilendi.
Akşam saatlerinde çöpte başlayan yangın, hurda araçlara sıçrayarak yaklaşık 100 aracı kullanılamaz hale getirdi.
- Yangın saat 21.50 sıralarında çöpten başladı.
- Alevler bitişikteki hurda araçlara sıçradı.
- Yaklaşık 100 hurda araç yandı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
- Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Yangının tekrar büyümemesi için vinç yardımıyla hurda araçlar kaldırılıp soğutuldu.
- Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Olay akşam saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Çöpten başlayan başlayan yangın büyüyerek bitişikte bulunan hurda araçlara sıçradı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Yangının fark edilmesi ile beraber çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
100 HURDA ARAÇ YANDI
Olayda yaklaşık 100 hurda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangının tekrar büyümemesi için vinç yardımı ile hurda araçlar tek tek kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
