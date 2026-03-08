Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde çöplükte başlayan yangın kısa sürede hurda araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangından yaklaşık 100 araç etkilendi.

Olay akşam saat 21.50 sıralarında meydana geldi. Çöpten başlayan başlayan yangın büyüyerek bitişikte bulunan hurda araçlara sıçradı.

Ankara Hurdacılar Sitesi’nde yangın! 100 araç alevlere teslim oldu

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangının fark edilmesi ile beraber çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

100 HURDA ARAÇ YANDI

Olayda yaklaşık 100 hurda araç yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler söndürüldü. Yangının tekrar büyümemesi için vinç yardımı ile hurda araçlar tek tek kaldırılarak soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

