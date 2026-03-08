Bitlis-Baykan yolunda gece yarısı yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Bitlis Merkez’e bağlı Döşkaya Köyü mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsünün, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37) isimli 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

