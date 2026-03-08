İhlas Haber Ajansı
Bitlis'te kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı, yaralılar var
Bitlis-Baykan yolunda gece yarısı yolcu otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Bitlis Merkez'e bağlı Döşkaya Köyü mevkiinde bir yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
- Kaza, saat 00.00 sıralarında meydana geldi.
- 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsü, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarptı.
- M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37) isimli 8 kişi yaralandı.
- Yaralılar hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde Bitlis Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaza, Bitlis Merkez’e bağlı Döşkaya Köyü mevkiinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 34 ARB 621 plakalı yolcu otobüsünün, 66 KT 073 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada M.A. (55), Y.Y. (51), S.D. (29), A.T. (40), C.A. (32), H.D. (35), A.T. (61) ve B.A. (37) isimli 8 kişi hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bitlis Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR