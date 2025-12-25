Çanakkale açıklarında tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-28’ tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde 16’sı çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı.

GÖÇMENLER GÖKSEM'E TESLİM EDİLDİ

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

