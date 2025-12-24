Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk oyuncu ismini verdi.

Kış transfer ve tescil döneminde hem gelecek hem de takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte haraketli günler geçirmesi beklenen Trabzonspor'da devre arası için ilk isim TFF'ye bildirildi.

İLK TRANSFSER NWAKAEME

Sabah'ta yer alan habere göre; bordo-mavili kulüp, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı askıya alınan Anthony Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde lisansının aktif edilmesi için gerekli olan tüm evrakları Futbol Federasyonu'na iletti.

Anthony Nwakaeme

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR

36 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak olan TFF Süper Kupa yarı final maçında teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fatih tekke

