Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu: TFF'ye ismi bildirildi
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olan ara transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk oyuncu ismini verdi.
Özetle
Kaydet
Spor 1 saat önce
Trabzonspor, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı askıya alınan Anthony Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta başlayacak olan transfer döneminde lisansının aktif edilmesi için TFF'ye evrakları iletti.
- Trabzonspor, devre arasında Anthony Nwakaeme'nin lisansını aktif ettirmek için harekete geçti.
- Anthony Nwakaeme, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı askıya alınmıştı.
- 36 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa yarı final maçında forma giyebilir.
Kış transfer ve tescil döneminde hem gelecek hem de takımdan ayrılacak oyuncularla birlikte haraketli günler geçirmesi beklenen Trabzonspor'da devre arası için ilk isim TFF'ye bildirildi.
İLK TRANSFSER NWAKAEME
Sabah'ta yer alan habere göre; bordo-mavili kulüp, uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında lisansı askıya alınan Anthony Nwakaeme'nin 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde lisansının aktif edilmesi için gerekli olan tüm evrakları Futbol Federasyonu'na iletti.
GALATASARAY MAÇINDA OYNAYABİLİR
36 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak olan TFF Süper Kupa yarı final maçında teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek.
ÖNERİLEN HABERLER
KÖSE YAZİLARİ
Trabzonspor bu olamaz!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR