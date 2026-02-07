İhlas Haber Ajansı
Bursa'da 'Markete gidiyorum' deyip kaybolan kız kafede bulundu
Bursa'da "Markete gidiyorum” diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Sude Solak, günler sonra Bursa’da bir kafede bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç kız, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Bursa’da 16 yaşındaki Sude Solak, 27 Aralık günü 'Markete gidiyorum' deyip sırra kadem bastı. Aile kızlarından haber alamayınca ekiplere başvuruda bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bir kafede polis ekiplerince bulundu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sude Solak, ailesine teslim edildi.
