Antalya’da uyurken evinde yangın çıkan ve komşuların zile basmasıyla uyanan Aytaç K., alevlerin içinde kaldı. Yangını söndürmek isterken yaralanan adamı gören komşusu, "Yanan adamı koridorda gördük. Yüzü ve omzu yanmıştı" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, uykuda yakalandığı yangında ağır yaralandı.

4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede dumanı tüm daireye yaydı.

Komşuların zile basmasıyla canını kurtardı! Koridorda yanmış halde buldular

Dumanı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, kapıya basılan zil sesiyle uyanan Aytaç K., evindeki alevleri kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı.

Alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan Aytaç K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında apartmanda kısa süreli panik yaşandı. Dumandan etkilenme riskine karşı bazı bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Apartmana aynı gün taşındığını belirten Mehmet Aktaş ise yaşadıkları korku dolu anları, “Dumanları gelinim fark etti. Hemen 112’yi aradık. Yanan kişiyi koridorda gördük, yüzü ve omzu yanmıştı. Hepimiz çok korktuk” sözleriyle anlattı.

