Trabzonspor bu olamaz!

Onuachu’nun olmadığı bir Trabzonspor’da ofansif taraf çalışmadı. Üretemeyen bir takım vardı! Oulai, Folcarelli’nin eksiklikleri çok hissedilmişti. Hücum tarafı çalışmadığı gibi direnç de eksikti.

Ozan Tufan’dan eser yoktu. Merkez hiç işlemedi. Sadece gol değil, pozisyon üstünlüğü de G.Birliği’ndeydi.

Onana gelen her topu içeri aldı. Hele yenen bir 3. gol var ki; antrenmanda attırmazlar. (Metehan’ın ortası, Oğulcan’ın kafası.)

Savunma tanınmaz hâldeydi!

Kim derdi ki; Savic-Batagov ikilisi bu kadar dağınık olacak!

18. dakikada Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike yaşadı. Metehan’la başlayan arka arkaya pozisyonlar harcandı.

Bu dakika Trabzonspor’un savunmadaki zaaflarını gösterdi. Bu kadar müsaade edilmez.

Savic çıktı, Serdar girdi; yine hiçbir şey değişmedi. Ankara temsilcisinin, attığı goller bir tarafa ya kaçırdıkları...

Metin Diyadin’in plânı tuttu!

Oğulcan, Franco, Göktan, Metehan... Bu dörtlü; herbiri santrfor gibiydi.

Metin Diyadin; santraforları olmadığı için “4-6-0 oynayacağız” demişti. Yokluk; ortasahanın enerjisini artırmıştı. Biraz da bireysel yetenekler birleşince skoru aldılar. Kadroları dardı, 12, 13. oyuncuları yoktu.

Franco (Tongya) ve arkadaşları her hücuma çıktıklarında Onana ile karşı karşıya kalıyorlardı.

Göktan solbek Arif’in zaaflarından faydalandı, hep hataya zorladı. Mustafa’nın farkı ortaya çıktı.

Metehan, sağ bek Pina’nın etkisini minimize etmişti.

Maçın adamı: Göktan Gürpüz

