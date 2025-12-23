Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Trabzonspor bu olamaz!

Ömer Faruk Ünal
Ömer Faruk Ünal omerfaruk.unal@tg.com.tr
Kaydet
a- | +A

Onuachu’nun olmadığı bir Trabzonspor’da ofansif taraf çalışmadı. Üretemeyen bir takım vardı! Oulai, Folcarelli’nin eksiklikleri çok hissedilmişti. Hücum tarafı çalışmadığı gibi direnç de eksikti.

Ozan Tufan’dan eser yoktu. Merkez hiç işlemedi. Sadece gol değil, pozisyon üstünlüğü de G.Birliği’ndeydi.

Onana gelen her topu içeri aldı. Hele yenen bir 3. gol var ki; antrenmanda attırmazlar. (Metehan’ın ortası, Oğulcan’ın kafası.)

Savunma tanınmaz hâldeydi!

Kim derdi ki; Savic-Batagov ikilisi bu kadar dağınık olacak!

18. dakikada Trabzonspor kalesi büyük bir tehlike yaşadı. Metehan’la başlayan arka arkaya pozisyonlar harcandı.

Bu dakika Trabzonspor’un savunmadaki zaaflarını gösterdi. Bu kadar müsaade edilmez.

Savic çıktı, Serdar girdi; yine hiçbir şey değişmedi. Ankara temsilcisinin, attığı goller bir tarafa ya kaçırdıkları...

Metin Diyadin’in plânı tuttu!

Oğulcan, Franco, Göktan, Metehan... Bu dörtlü; herbiri santrfor gibiydi.

Metin Diyadin; santraforları olmadığı için “4-6-0 oynayacağız” demişti. Yokluk; ortasahanın enerjisini artırmıştı. Biraz da bireysel yetenekler birleşince skoru aldılar. Kadroları dardı, 12, 13. oyuncuları yoktu.

Franco (Tongya) ve arkadaşları her hücuma çıktıklarında Onana ile karşı karşıya kalıyorlardı.

Göktan solbek Arif’in zaaflarından faydalandı, hep hataya zorladı. Mustafa’nın farkı ortaya çıktı.

Metehan, sağ bek Pina’nın etkisini minimize etmişti.

Maçın adamı: Göktan Gürpüz

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Bir yazışma evliliğinizi bitirebilir! Sosyal medya mutlu ilişkileri baltalıyor
Bir yazışma evliliğinizi bitirebilir! Sosyal medya mutlu ilişkileri baltalıyor
Kaydet
Türk bilim kadını buldu! Prostat kanserine karşı yeni bir umut
Türk bilim kadını buldu! Prostat kanserine karşı yeni bir umut
Kaydet
Trabzonspor vurgun yedi!
Trabzonspor vurgun yedi!
Kaydet