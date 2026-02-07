Amedspor İstanbul deplasmanında Pendikspor’a konuk olurken ''Pendikspor-Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' soruları gündeme geldi. Trendyol 1. Lig’de heyecan sürerken futbolseverler ekran başında Pendikspor-Amedspor maçı için geri sayım başladı.

Ligde 23 maç sonunda 46 puana ulaşan Amedspor haftaya lider olarak giriyor. Ev sahibi Pendikspor ise 23 maç sonunda 39 puan toplayarak 6. sırada yerini buldu. Peki, Pendikspor-Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PENDİKSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de Pendikspor-Amedspor maçı bu akşam TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifresiz canlı yayın ile Pendikspor-Amedspor karşılaşması futbolseverler ile buluşacak.

PENDİKSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Pendikspor-Amedspor maçı Şubat 2026 Cumartesi günü Pendik Stadyumu’nda saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Pendikspor-Amedspor maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadelede yardımcı hakemler Hüsnü Emre Çelimli ve Seyfettin Ünal olacak. Dördüncü hakem olarak ise Muhammed Taha Onat görev yapacak.

VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Samet Çavuş yer alacak.

