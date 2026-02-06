Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynanacak Samsunspor maçının 21 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

3 EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Edin Visca, Oleksandr Zubkov ve Stefan Savic, Samsun kafilesine alınmadı. Kadroda bulunan oyuncular şöyle:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol-Folcarelli, Christ Inao Oulai, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Gusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu.

Oleksandr Zubkov

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 7 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

