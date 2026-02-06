Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde 161 sayfalık rapor yayınladı. Raporda depremlerde 1295 okul ve 9 bin 799 sınıfın kullanılamaz hale geldiği hatırlatılarak, 14 bin 202 dersliğin yapımının tamamlandığı belirtildi.

6 Şubat 2023’te meydana gelen 2 büyük depremin üçüncü yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanlığı, Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü" adlı bir rapor yayımladı.

161 sayfalık raporda, depremden doğrudan etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine yer verildi.

1295 OKUL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Raporda, 11 ili etkileyen deprem felaketinden önce eğitim öğretim faaliyetlerinin 11 bin 567 okul ve 119 bin 200 sınıfta yürütüldüğü hatırlatıldı.

Aynı zamanda raporda, deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul, 109 bin 401 sınıfın hasarsız veya az hasarlı olduğu, bin 295 okul ve 9 bin 799 sınıfın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

14 BİN 202 DERSLİK HAZIR

Raporda, yıkım yaşanana bu illerde yaklaşık 72 milyar lira tutarında 915 proje ile 14 bin 202 dersliğin yapımının tamamlandığı aktarıldı.

Raporda, az hasarlı yaklaşık 85 bin dersliğin onarıldığı, orta hasarlı 233 okul ve 2 bin 965 dersliğin ise güçlendirildiğinin altı çizildi. Ayrıca halihazırda 655 okul ve 8 bin 648 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 70 okul, 2 bin 352 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği de ifade edildi.

“EĞİTİM EN TEMEL ÖNCELİĞİMİZ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, rapora ilişkin yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımızın güvenli ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmesini temin etmek, en temel önceliğimiz olmuştur. Bakanlığımız teşkilatlarının eş güdümüyle yürütülen çalışmalar kapsamında ayni ve nakdi yardımlar başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmaları hayata geçirilmiş; eğitim sistemimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alınmıştır" dedi.

Raporda gerçekleştirilen faaliyetler şu başlıklar altında sıralandı:

Eğitim Materyali, Eğitsel ve Psikososyal Destekler,

Eğitim Programlarını Destekleyici Çalışmalar,

Yer Değişikliği ve İlk Atama,

Yapım ve Onarım Destekleri,

Taşıma Hizmetlerine Yönelik Destekler,

Beslenme Destekleri,

Gıda Dışı İhtiyaçlara Yönelik Destekler,

Teknolojik Materyal ve Altyapı Destekleri,

Arama Kurtarma Çalışmaları; Gıda ve Beslenme Destekleri,

Gıda Dışı İhtiyaca Yönelik Destekler,

Barınma Destekleri,

Eğitsel Çalışmalar ve Psikososyal Destek,

Personel Görevlendirmeleri.

170 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Rapora göre Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında toplam 15 milyon 726 bin 420 kişiye ulaşıldığı, bu süreçte sağlanan ayni ve nakdi yardımların toplam tutarının günümüz değeriyle yaklaşık 170 milyar lira olduğu ifade edildi.

