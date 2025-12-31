S. Ahmet Arvasi’nin gazete ve dergilerde yer alan ama zamanla unutulan 200’den fazla makalesi ilk defa kitap hâlinde okura sunulacak. Bu yazılarda Arvasi’nin felsefeden eğitime, politikadan devlet idaresine kadar farklı konularda kalem oynattığı görülüyor. Yazarın oğlu Murat Arvasi “Onlarca makaleyi gün yüzüne çıkararak kitap hâlinde basmayı planlıyoruz” diyor.

MURAT ÖZTEKİN - Mütefekkir yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 37. yıl dönümünde yâd ediliyor…

Bir 31 Aralık sabahı hayata veda eden Arvasi, başta Türkiye gazetesinin sütunları olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden okurla buluşmuş, Türk İslam ülküsünün mimarı olmuştu. Hayatı boyunca yüzlerce makale kaleme alan Arvasi’nin gazete sayfaları arasında kalmış 200’e yakın yazısı ise kitap olarak gün yüzüne çıkarılacak. Arvasi’nin 1978-1980 yılları arasında yazdığı metinler, yazarın oğlu Murat Arvasi tarafından kurulan “Anadolu Yesevisi Yayınevi” çatısı altında neşredilecek

Arvasi’nin diğer bütün eserleri de gözden geçirilmiş yeni baskılarıyla tekrar okuyucuya sunulacak.

M. Murat Arvasi

“BABAM DURMADAN YAZARDI”

Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan yazarın oğlu M. Murat Arvasi “Rahmetli babam, ‘Okumayan, yazamaz’ derdi. Kendisi aktüaliteyi takip edip lüzumlu okumalar yaparak durmadan yazardı. Gençlerle buluşmalarında onlardan dinlediği problemler de yazılarının konularına yön verirdi. Büyük bir mütefekkir ve ilim adamı olan merhum babam, akıllardaki sorulara cevap vererek eskimeyen yazılar ortaya çıkarırdı. Şimdi bütün eserlerini gözden geçirilmiş baskılarıyla tekrar okuyucuya sunacağız. Gençlerin ısrarlı talepleri üzerine ilk olarak ‘Türk İslam Ülküsü’ isimli eserinin üzerinde çalışmaya başladık. 2026 başlarında inşallah bu eseri orijinal hâliyle neşretmeyi ümit ediyoruz” diye konuşuyor.

Arvasi geçmişte yayınevlerinin sıkça bastığı “Türk-İslam Ülküsü” eserinde hem kelime, isim hataları hem de anlam yönünden sakıncalı cümlelere rastladıklarını kaydederek “Tashihlerini büyük oğlum Ömer ile beraber titizlikle yapma kararı aldık. Bunun için tek umut Hergün gazetesindeki orijinal makaleleri elde etmekti. Cenab-ı Allah’ın yardımı ile de çok şükür ki bu makaleleri dostlarımız kanalıyla elde ettiğimizden, takıldığımız ve not aldığımız yerleri giderme aşamasına geldik” diyor.

S. Ahmet Arvasi’nin kitap olarak okuyucuyla buluşturulması düşünülen yazılarında felsefeden eğitime, politikadan devlet dairesine kadar farklı konularda kalem oynattığı görülüyor. Arvasi, mevzulara İslami bir perspektiften bakıyor.

YAZILARINI KESİP SAKLAMIŞ

Bu esnada S. Ahmet Arvasi’nin kitaplaşmamış yeni yazılarını bulduklarını kaydeden Murat Arvasi “Büyük mütefekkirin arşivini araştırırken Hergün gazetesinde yayınlanmış, fakat yayınevlerinin bastırdığı Türk-İslam Ülküsü ciltlerinde yayınlanmayan yaklaşık 200 adet makalesini kesip sakladığını da tespit ettik. Bu konuda rahmetli babam hakkında uzun zamandır kitapları ve yazıları olan yazar Hüdavendigâr Onur’un da emekleri ve hatırlatmaları oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir kısmı 12 Eylül 1980 öncesi, bir kısmı ise 12 Eylül 1980 sonrası yayınlanan gazete ve dergilerde çıkmış ama kitaplaşmamış makalelerinin ve sohbet yazılarının da olduğunu kaydeden oğlu M. Murat Arvasi “Bunlar sınırlı bir kitleye ulaşmış, sonra unutulmuş. Bazı yazıları ise ‘Türk Edebiyatı’, ‘Yeşilay’, ‘Ufuk Çizgisi’, Bizim Ocak’, ‘Gözyaşı’ gibi çeşitli dergilerde neşredilmiş. Bir kısmına ulaştığımız bu yazıların tamamını arşivlerde bulmayı ümit ediyoruz. Onun dışında vefat ettiği sene Millî Eğitim Şûrası’na katılmıştı. Orada sunduğu metne de ulaşmaya çalışıyoruz. Onlarca makaleyi gün yüzüne çıkararak kitap hâlinde basmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

ESERLERİ BATI DİLLERİNE TERCÜME EDİLECEK

Murat Arvasi, sonraki hedeflerinin ise Seyyid Ahmet Arvasi’nin “Kendini Arayan İnsan”, “İnsan ve İnsan Ötesi”, “Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz” gibi eserlerini Batı dillerine tercüme ederek yurt dışındaki okuyucuyla buluşturmak olduğunu sözlerine ilave ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası