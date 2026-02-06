Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline yönelik "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı" başvuru takvimi belli oldu. GSB görevde yükselme başvuruları http://ekip.gsb.gov.tr adresinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuruyu yayımladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara, yapılacak sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama gerçekleştirileceği bildirildi.



Sınava başvuru yapacak personel 23 Şubat 2026 (10.00) – 09 Mart 2026 (17.00) tarihleri arasında https://ekip.gsb.gov.tr/ adresi üzerinde “Sınav Başvuru” sekmesi üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştirecek.



GSB görevde yükselme-unvan değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak?

BAŞVURU ÜCRETİ

Adaylar sınav ücreti olarak 950 TL’yi (Dokuzyüzelli Türk Lirası), Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kredi/banka kartı ile ödeyecek

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

2- En az bir yıldır 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

3- Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),

2- Başvuru yapılan kadro için aranan öğrenim düzeyini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilen bölümlerden mezun olanlar için eşdeğerliği gösterir belge,

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı (ek-3 beyan formu),

5- Antrenör kadrosu için en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesi (Futbol antrenörleri için en az TFF Grassroots C Lisansı.),

6- Avukat kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesi, adaylar tarafından taranmak suretiyle https://ekip.gsb.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

Adayların, başvuru esnasında başvuruları kontrol eden/onaylayan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları onaylanmayacaktır. Onay süreçleri tamamlanmayan başvurular gerçekleşmiş sayılmayacaktır.

Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyanlar ek-3 beyan formu doldurularak sisteme yüklenecektir.

Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.



