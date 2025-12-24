Yaşlı kadın ‘hastalığında ilgilenme’ şartıyla tapusunu gelinine devretti. Ancak gelin sözünde durmayınca tapu Yargıtay tarafından iptal edildi.

GAMZE ERDOĞAN - Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, kendisine ‘ölünceye kadar bakma’ şartı ile gelinine devrettiği ev için açtığı davada kayınvalideyi haklı bularak tapunun iptali kararını onadı. İzmir’de yaşayan yaşlı bir kadın, gelini ile sözleşme imzalayarak, kendisine bakma şartıyla evini gelinine devretti. Ancak bir süre sonra yaşlı kadın, sağlık durumu sebebiyle günlük işlerini tek başına yapamadığını, bastonla ve başkasının yardımıyla yürüyebildiğini, gelininin kendisine bakmadığını iddia ederek, İzmir 21. Asliye Hukuk Mahkemesine sözleşmenin iptal edilmesi ve evin yeniden kendi adına devredilmesi talebiyle dava açtı.

Yapılan yargılama sonucu, mahkeme yaşlı kadını haklı bularak tapuyu iptal edip kayınvalideye iadesine karar verdi. Gelin, kayınvalidesine baktığını öne sürerek dosyayı istinafa taşıdı. Başvuruyu görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Gelin bu defa Yargıtay’a temyiz başvurunda bulundu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, bakım yükümlülüğünün yerine getirilmediğine dair tespitlerde hem yerel mahkemenin hem de istinafın haklı olduğuna hükmederek, tarafların iddia ve savunmaları, tanık anlatımları ve dosyadaki belgeler birlikte değerlendirildiğinde, tapu iptali ve tescil yönünden verilen kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Türk Borçlar Kanunu’nun 611. maddesine göre, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakımı yapılacak kişinin ölünceye kadar bakmayı, bunun karşılığında da bakımı üstlenen kişiye mal varlığını veya bir kısmını devretmesi şeklinde düzenleniyor. Buna göre bakımı üstlenen kişi, bakılacak kişiye hastalığında gerekli özeni gösterme mecburiyetine tabi oluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası