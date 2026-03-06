TL’nin maliyetinde yaşanan artış kredi faizlerine de yansımaya başladı. İhtiyaç kredisi oranlarında artış dikkat çekerken; geçen hafta en düşük %2,99 olan oranlar, bu hafta %3,29’a yükseldi. Dikkatler TCMB’nin 12 Mart faiz kararına çevrilirken; en düşük ihtiyaç kredisi oranları hangi bankalarda? 250 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da yaşanan ve petrol fiyatlarını 1 haftada %15’in üzerinde primle 85 dolara kadar taşıyan çatışmalar, iç piyasalarda da dikkatle takip ediliyor.

Bu süreçte TCMB tarafından TL’nin desteklenmesi için piyasa fonlamasında faiz koridorunun üst bandına geçildi ve gecelik TL faizi %40 oldu. Ardından mevduat faizlerinde de yükseliş yaşanmış ve geçen hafta %40’ın da altına gerileyen oranlar, bu hafta yine bu seviyenin üzerine çıkmıştı.

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR

TL’nin maliyetinde yaşanan artış kredi faizlerine de yansımaya başladı. Konut kredisi oranlarında bir değişim gözlemlenmezken, ihtiyaç kredisi oranlarında artış dikkat çekiyor.

Orta Doğu’daki çatışmaların öncesinde 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi oranları en düşük %2,99 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta ise söz konusu oran %3,29’a yükseldi.

Kredi faizleri yükseldi! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

12 MART TCMB BEKLENTİLERİ

Garanti BBVA Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; 2026 sonunda yıllık TÜFE beklentisi %25 olarak öngörülürken; jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının, bu tahminde yukarı yönlü risk barındırdığı ifade edildi.

Jeopolitik gelişmeler sonrasında haftalık repo ihalelerine ara verilmesinin “TCMB’nin 12 Mart’ta faiz indirmeyeceği” sinyali olarak yorumlanabileceğini de aktaran Garanti BBVA Yatırım, söz konusu tarihe kadar yaşanacak gelişmelerin faiz kararı üzerinde belirleyici olacağını aktardı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Çeyrek altın mı gram mı? İşçilik tutarına bakmadan almayın

KREDİ HACMİ ARTIYOR

Bu arada BDDK tarafından açıklanan verilere göre 27 Şubat ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi hacmi 2 trilyon 269,33 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre kredi hacminde yaklaşık 18 milyar liralık artış gözlemlendi.

Kredi faizleri yükseldi! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİLERİ

6 Mart itibarıyla bankalarca sunulan en düşük ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-ON Dijital: %3,29

-Alternatif Bank: %3,39

-ING: %3,34

-N Kolay Kredi: %3,39

-Yapı Kredi: %3,49

-Enpara: %3,49

-Getir Finans: %3,49

-Denizbank: %3,61

-QNB: %3,64

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alınarak 250 bin TL kredinin geri ödeme tablosu ise şöyle:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %3,29

-Aylık taksit: 27 bin 68 TL

-Toplam geri ödeme: 326 bin 253 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası